Выплаты в 3 млн добился в суде раненый боец ЧВК «Вагнер» под Волгоградом

Клетский райсуд вынес решение по иску бойца ЧВК «Вагнер».
Житель Волгоградской области принимал участие в спецоперации на Украине и был ранен в декабре 2022 года. В связи с этим ему установили II группу инвалидности. Однако положенную ему единовременную выплату мужчина получить не смог и обратился в суд.
Суд установил, что истец заключил контракт с организацией, которая содействовала выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Увечье он получил, защищая интересы России в целях госбезопасности. Военно-врачебная комиссия подтвердила причинно-следственную связь между получением увечья и участием истца в спецоперации.
«Также было учтено, что истец имеет награду — медаль “За отвагу”. И является ветераном боевых действий. Все это дает ему право на все меры государственной социальной поддержки, в том числе на выплату в связи с ранением, — сообщает пресс-служба Клетского райсуда.
Судебным решением за истцом признано право на выплату, предусмотренную указом президента РФ от 5 марта 2022 года № 98 «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей».
За ранение он должен получить три миллиона рублей. Однако решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
