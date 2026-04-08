В поселке Шимске Новгородской области открылся стоматологический кабинет

Детский стоматологический кабинет начал работу на базе Шимской центральной районной больницы в Новгородской области, сообщили в минздраве региона. Развитие здравоохранения в области ведется при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Стоматологический кабинет расположен в поселке Шимске. Его открытие стало долгожданным событием для местных жителей, которым раньше приходилось выезжать за терапевтической стоматологической помощью детям в областной центр.
«Для оснащения детского стоматологического кабинета приобрели современную установку, стоматологическое кресло, все необходимое оборудование в соответствии со стандартами Минздрава России, мебель. Медицинскую помощь тут смогут получать 1700 детей, проживающих в округе», — рассказала главный врач Шимской ЦРБ Ольга Лысенко.
Записаться на прием можно удобным для родителей способом: через мессенджер МАХ, портал «Госуслуги» или по единому номеру регионального колл-центра здравоохранения 122.
Ранее губернатор Александр Дронов отмечал, что работа по обновлению стоматологической службы государственных медицинских учреждений региона продолжится. В 2026 году новое оборудование появится в Чудовской, Новгородской, Маловишерской и Поддорской центральных районных больницах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.