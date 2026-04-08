В 10 школах Свердловской области будут выставлять оценки за поведение

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
Пилотный проект по тестированию оценок за поведение стартует 1 сентября 2026 года. Участниками стали школы Екатеринбурга, Ирбита и Каменска‑Уральского — это учреждения, которые откликнулись на запрос и захотели участвовать в проекте.
С нового учебного года оценки за поведение появятся в екатеринбургских школе № 200 с углубленным изучением отдельных предметов, в школе с углубленным изучением отдельных предметов № 74, школе № 30 и гимназии № 161.
Кроме этого, тестирование начнется в основной общеобразовательной школе № 5 имени Героя России И. О. Родобольского, а также в школах № 9 и № 10 Ирбита. А в Каменске-Уральском к апробации присоединятся три школы: СОШ № 30, СОШ № 21 и основная общеобразовательная школа № 27 с интернатом.
Планируется, что при выставлении оценки за поведение будут учитываться соблюдение дисциплины учеником. Например, в число критериев войдут умение работать в команде, разрешать конфликты, проявлять эмпатию и личностные качества.
