В Астраханской области обновят три дома культуры в течение двух лет

Дом культуры в селе Болхуны Ахтубинского района и Центр культуры и досуга в поселке Лиман будут ремонтироваться в течение 2026 и 2027 годов. ДК в Болхунах возвели в 1967 году, на его базе действуют 15 клубных формирований. В этом году там заменят кровлю, а в 2027-м отремонтируют фасад здания, внутренние помещения, обновят оконные и дверные блоки.