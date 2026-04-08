В Астраханской области обновят три дома культуры в течение двух лет

Сразу три дома культуры в населенных пунктах Астраханской области получат новый облик после ремонта по нацпроекту «Семья». Работы пройдут в учреждениях Харабалинского, Ахтубинского и Лиманского районов, сообщили в региональном министерстве культуры.
ДК в селе Заволжское Харабалинского района преобразится в этом году. Большого масштабного ремонта в здании не проводилось около четверти века. В ходе работ будет укреплен фундамент, отремонтированы фасад, кровля, внутренние помещения, заменены окна и двери.
Дом культуры в селе Болхуны Ахтубинского района и Центр культуры и досуга в поселке Лиман будут ремонтироваться в течение 2026 и 2027 годов. ДК в Болхунах возвели в 1967 году, на его базе действуют 15 клубных формирований. В этом году там заменят кровлю, а в 2027-м отремонтируют фасад здания, внутренние помещения, обновят оконные и дверные блоки.
Культурный центр в Лимане, построенный в 1991 году, получит новый фасад, за счет чего ожидается увеличение количества посетителей. В этом же здании располагаются детская школа искусств № 18, центральная и детская модельные библиотеки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.