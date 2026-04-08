Иеромонах рассказал, можно ли есть куличи до Пасхи

Напоминаем, что пост у православных еще продолжается.

Источник: 1obl.ru

В магазинах уже вовсю продают праздничную выпечку, но пост еще продолжается. И, несмотря на его скромное наполнение, есть ее нежелательно, сообщает «Север-Пресс».

Об этом рассказал иеромонах Феодорит. По его словам, есть куличи до наступления Пасхи не стоит.

«По православным обычаям, конечно, есть кулич до Пасхи нельзя. Если человек хочет его съесть — он может, просто это будет не по-православному. Хотя бы потому, что кулич содержит скоромные продукты, то есть молоко, яйца и так далее, а сейчас идет пост», — объяснил священнослужитель.

Купить куличи в магазинах можно уже сейчас. Продавать их начали задолго до Пасхи. Но иеромонах подчеркнул, что эта еда — праздничная, ее нужно освящать и есть только на Пасху.

Напомним, в 2026 году православные будут отмечать Пасху 12 апреля. До этого дня верующие соблюдают Великий пост.