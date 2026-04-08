Иеромонах рассказал, можно ли есть куличи до Пасхи

«По православным обычаям, конечно, есть кулич до Пасхи нельзя. Если человек хочет его съесть — он может, просто это будет не по-православному. Хотя бы потому, что кулич содержит скоромные продукты, то есть молоко, яйца и так далее, а сейчас идет пост», — объяснил священнослужитель.