Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Раилко допустил, что Усольцевы могли погибнуть от рук браконьеров

В этом случае найти тела будет практически невозможно.

Участвовавший в поисках альпинист и бывший спасатель Юрий Раилко считает, что пропавшая в тайге семья Усольцевых могла стать жертвой браконьеров. В этом случае найти тела будет практически невозможно, пишет ТАСС.

Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в поход 28 сентября 2025 года в окрестностях посёлка Кутурчин и пропали. Поиски признаны самыми масштабными в регионе, но результатов они не принесли.

Раилко пояснил, что при несчастном случае шанс найти тела есть, а при криминале — нет. По его версии, семья могла случайно наткнуться на браконьеров, те кого-то ранили или убили, а остальных добили как свидетелей.

Следствие рассматривало три версии: несчастный случай, криминал и побег. Версию о побеге опровергли собранные доказательства. В машине семьи не нашли туристического снаряжения, зато обнаружили крупную сумму денег. Сами Усольцевы были одеты легко, а телефон главы семьи последний раз был в сети вечером в день исчезновения.

Ранее мы сообщали, что собак заменят металлоискателем в поисках семьи Усольцевых под Красноярском.