Эксперт Раилко допустил, что Усольцевы могли погибнуть от рук браконьеров

Участвовавший в поисках альпинист и бывший спасатель Юрий Раилко считает, что пропавшая в тайге семья Усольцевых могла стать жертвой браконьеров. В этом случае найти тела будет практически невозможно, пишет ТАСС.
Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в поход 28 сентября 2025 года в окрестностях посёлка Кутурчин и пропали. Поиски признаны самыми масштабными в регионе, но результатов они не принесли.
Раилко пояснил, что при несчастном случае шанс найти тела есть, а при криминале — нет. По его версии, семья могла случайно наткнуться на браконьеров, те кого-то ранили или убили, а остальных добили как свидетелей.
Следствие рассматривало три версии: несчастный случай, криминал и побег. Версию о побеге опровергли собранные доказательства. В машине семьи не нашли туристического снаряжения, зато обнаружили крупную сумму денег. Сами Усольцевы были одеты легко, а телефон главы семьи последний раз был в сети вечером в день исчезновения.
