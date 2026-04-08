412 тысяч тонн картофеля планируют вырастить в Нижегородской области

На территории Нижегородской области вырастят 1 510 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, 412 тысяч тонн картофеля, 31,6 тысяч тонн овощей открытого грунта, а также 70 тысяч тонн масличных культур. Помимо этого, ожидается 327,8 тысяч тонн сахарной свеклы, 1,6 тысяч тонн льноволокна и пеньковолокна.