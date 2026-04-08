412 тысяч тонн картофеля планируют вырастить в Нижегородской области

В 2026 году в Нижегородской области намерены вырастить около 412 тысяч тонн картофеля. Плановые показатели останутся примерно на уровне прошлого года. Об этом сообщает ИА «НТА- Приволжье» со ссылкой на областной минсельхоз.
На территории Нижегородской области вырастят 1 510 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, 412 тысяч тонн картофеля, 31,6 тысяч тонн овощей открытого грунта, а также 70 тысяч тонн масличных культур. Помимо этого, ожидается 327,8 тысяч тонн сахарной свеклы, 1,6 тысяч тонн льноволокна и пеньковолокна.
К весенне-полевым работам уже приобрели 27,8 тысяч тонн минеральных удобрений — обеспеченность ими составляет 72%. Закупки продолжаются. На комплекс мероприятий по мелиорации из бюджета выделят около 607 млн рублей.
Отмечается, что в 2025 году в Нижегородской области гидромелиоративные мероприятия провели на площади 2431 га, а культуртехнические мероприятия — на площади 893 га залежных земель. На площади 12,8 тысяч га были произвесткованы кислые почвы.
