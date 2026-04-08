Баканов обсудил с главой Омской области перевод мощностей ракетного центра

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов обсудил с губернатором Омской области Виталием Хоценко вопросы перевода в Омск производственных мощностей ракетного Центра Хруничева. Об этом сообщили в госкорпорации.
«Глава Роскосмоса обсудил с Виталием Хоценко вопросы перевода в Омск производственных мощностей ракетного Центра Хруничева, филиалом которого является омский завод “Полет”. На “Полете” строят ракеты-носители семейства “Ангара”, которыми гордятся омичи и вся страна. Правительство Омской области окажет необходимое содействие», — сказали там.
Кроме того, Баканов и Хоценко обсудили создание демонстратора низкобюджетного малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Он создается в рамках научно-образовательного центра, строительство которого ведет Омский государственный технический университет совместно с Центром Хруничева на омской площадке конструкторского бюро «Салют». В проект вовлечены студенты и молодые ученые.
Были также обсуждены проекты, реализующиеся в космическом лицее, который правительство региона открыло в 2024 году и шефство над которым взял Роскосмос.