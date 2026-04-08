В России первые пассажиры сели в поезд по биометрии

Корреспондент РИА Новости купил билет на один из них и сел в поезд по биометрии. Это «Ласточка», которая ходит между Москвой и Костромой. Вместо привычного предъявления бумажного паспорта было достаточно предупредить проводника о желании сесть в вагон по биометрии и посмотреть в камеру служебного планшета. Вся процедура заняла несколько секунд.