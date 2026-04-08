Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России первые пассажиры сели в поезд по биометрии

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Москва. В России первые пассажиры воспользовались опцией посадки в поезд по биометрии вместо бумажного паспорта, одним из них стал корреспондент РИА Новости.

О запуске в России этого сервиса для пассажиров ранее в среду заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. По его словам, опция в пилотном режиме запущена на начальных станциях ряда поездов из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород.

Корреспондент РИА Новости купил билет на один из них и сел в поезд по биометрии. Это «Ласточка», которая ходит между Москвой и Костромой. Вместо привычного предъявления бумажного паспорта было достаточно предупредить проводника о желании сесть в вагон по биометрии и посмотреть в камеру служебного планшета. Вся процедура заняла несколько секунд.

Показывать бумажный билет при посадке в поезд в России пассажиров не просят уже несколько лет. А вот посадка в поезд по биометрии заработала впервые. Сначала ее тестировали специалисты, а теперь запустили и для пассажиров.

Чтобы совершить «цифровой путь» в поезд, пассажиру необходимо следующее: паспорт РФ, возраст минимум 18 лет, подтверждённая биометрия в Единой биометрической системе (сданные, например, в банке или МФЦ фотографии лица и запись голоса) и подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Плюс надо единожды дать согласие на доступ сервисов РЖД к вашим биометрическим данным на сайте ЕБС в разделе про посадку в поезд по биометрии.

Еще один важный момент: билет должен быть куплен на действующий паспорт гражданина РФ или загранпаспорт гражданина РФ. И они должны быть «привязаны» к Госуслугам.

РЖД отмечали, что на время испытаний сервиса пассажир пока должен иметь при себе бумажный паспорт. При успешном завершении эксперимента на выбранных маршрутах посадка в поезд по биометрии будет масштабирована на другие поезда.

Возможность посадки в поезд по бумажному паспорту, добавляли в компании, сохранится.

Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
