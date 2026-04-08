12 апреля в Красноярске перекроют въезд на остров Отдыха

В Красноярске 12 апреля временно ограничат движение транспорта при въезде на улицу Остров Отдыха. В администрации краевого центра сообщили, что это связано с проведением мероприятия на территории острова. Ограничения введут на участке в районе здания № 15/4. Проезд будет перекрыт с 19:00 до 22:00. Напомним, что в Красноярске с 11 апреля ограничат движение у храмов из-за празднования Пасхи.