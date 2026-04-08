Семь трасс Новосибирской области перекрыли из-за паводка

На дорогах зафиксировали десятки подтоплений и переливов воды.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области из-за паводка временно ограничили движение на семи трассах. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог.

По данным на утро 8 апреля 2026 года, на дорожной сети региона зафиксировано 54 случая подтоплений и переливов талых вод. Специалистам удалось устранить последствия на 22 участках, однако часть дорог остается опасной для движения.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в нескольких районах области. Вода выходит на проезжую часть и обочины, местами зафиксирован размыв дорожного полотна. В связи с этим на семи дорогах введены временные ограничения для транспорта, в отдельных случаях движение полностью закрыто.

Дорожные службы ведут круглосуточный мониторинг обстановки.