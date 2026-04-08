Эксперт: когда Германия может начать испытания ядерного оружия

Собеседник NEWS.ru уточнил, что сроки испытания ядерного орудия могут растянуться на несколько лет, при условии, что его создают с «нуля». Эксперт предположил, что в случае с Германией разработки будут производиться на основе технологий, которые предоставят французы. По оценкам Леонкова, в этом случае даже при условии добавления немецких изобретений процесс разработки не займет более двух-трех лет.