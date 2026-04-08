Эксперт: когда Германия может начать испытания ядерного оружия

Эксперименты с ядерным оружием Германия может начать проводить уже через пять лет. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru сделал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Matthias Balk/dpa/picture-alliance/TASS

Собеседник NEWS.ru уточнил, что сроки испытания ядерного орудия могут растянуться на несколько лет, при условии, что его создают с «нуля». Эксперт предположил, что в случае с Германией разработки будут производиться на основе технологий, которые предоставят французы. По оценкам Леонкова, в этом случае даже при условии добавления немецких изобретений процесс разработки не займет более двух-трех лет.

«Может быть, максимум пять лет до испытаний [ядерного оружия в Германии]», — предположил он.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили о возможностях Германии в течение месяца собрать оружейный плутоний в количестве, достаточном для создания ядерного взрывного устройства. Ведомство также имеет данные, что Берлин, Рим и Прага уже обладают ресурсами для создания отдельных компонентов ядерного оружия.