МЧС ищет очевидцев пожара в ТЦ «Гиант» в Калининграде

Главное управление МЧС России по Калининградской области просит откликнуться очевидцев пожара в торговом центре «Гиант», произошедшего 5 апреля. Информация также необходима предпринимателям и жителям, которые могли пострадать или понесли ущерб, подчеркнули в ведомстве.
Как уточнили в ведомстве, пострадавшие могут оформить заявление на получение справки, подтверждающей факт пожара, через портал «Госуслуги». Для этого нужно воспользоваться поиском по запросу «справка по пожарам». Ответ направят на электронную почту заявителя в течение нескольких дней.
Получить документ можно и лично — в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» по адресу: улица 1812 года, 59. Приём ведётся с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 и в пятницу до 15:45.
Очевидцев происшествия просят сообщить любую информацию по телефонам: 8 (4012) 52−94−81, 8 (4012) 52−94−83 (в рабочее время) или по круглосуточному «телефону доверия» 8 (4012) 93−33−33.
Владельцы магазинов в сгоревшем ТЦ «Гиант» оценивают ущерб миллионами. Люди потеряли товар, личные вещи, документы. Для многих это был единственный источник дохода. «Клопс» пообщался с продавцами и хозяевами торговых точек.