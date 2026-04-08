Волгоградцев предупредили об опасных ночных заморозках

Заморозки до −3 ожидаются в Волгоградской области в ближайшие дни. Об опасном для растений явлении предупреждает Волгоградский ЦГМС. В Волгограде уже зацвели абрикосы и персики, тюльпаны, нарциссы и другие цветы, теперь их ждет испытание холодом. По данным синоптиков, температура ниже нуля опустится в ночь на 9 и 10 апреля 2026 года в отдельных районах области.
Днем 9 апреля в регионе пройдут грозы, в Волгограде — небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет падать до +1 и днем подниматься до +13. На юге области потеплеет до +15 в дневные часы.
В ночь на 10 апреля температура воздуха в районах также понизится до минусовых значений, днем в пятницу будет +13 в Волгограде и +16 на юге региона. Сохранятся дожди, ночью и утром прогнозируют туманы. Ветер не утихнет — порывы будут достигать 14 метров в секунду.
В субботу, 11 апреля будет также дождливо и в Волгограде, и в области. Ветер поменяет направление: будет дуть с юга, поэтому еще на один градус потеплеет. Накануне Пасхи в Волгограде потеплеет до +14 в дневные часы, в отдельных районах области до +17.