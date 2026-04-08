Глава Советского района Красноярска Елена Ланина подала в отставку

Глава администрации Советского района Красноярска Елена Ланина подала в отставку. Прощальный пост она написала сегодня, 8 апреля, в социальных сетях.
В сообщении 61-летняя чиновница обратилась к жителям краевого центра со словами благодарности за неравнодушие, поддержку и критику.
«Мои близкие и родные все эти годы поддерживали меня и с пониманием относились к режиму моей работы. Поэтому пришло время наверстать упущенное», — написала о своих планах Ланина.
Исполнять обязанности руководителя района будет Александр Эйдемиллер.
Елена Ланина работала в администрациях Кировского и Советского районов с 1997 года. Главой последнего она стала в ноябре 2021-го.
