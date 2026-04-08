В Ростове-на-Дону ввели карантин по бешенству. Документ опубликован на портале правовой информации.
Очаг инфекции локализован по адресу: улица Войкова, Железнодорожный район города. Потенциально неблагополучной признана прилегающая территория радиусом 500 метров в границах переулков: Аэроклубовского; 2‑го Букового; Жлобинского; Станционного.
На указанной территории введён запрет на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок. Управление ветеринарии Ростовской области обязано утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания.
Жителям региона напоминают, что бешенство — острое вирусное инфекционное заболевание. Заражение человека возможно при контакте с больным животным (в т. ч. через укусы и царапины). Наибольшую опасность представляют укусы в голову, лицо и кисти рук. Передача вируса от человека к человеку не происходит. При подозрении на заражение необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.