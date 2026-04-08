Финансист Щербаченко раскрыл, какую «подушку безопасности» стоит иметь на карте

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко подчеркнул важность финансовой подушки безопасности. По его мнению, она должна покрывать обязательные расходы в течение 3 месяцев. Для этого нужно откладывать от 5% до 10% от дохода.
Однако универсального рецепта для создания финансовой подушки нет. Размер сбережений зависит от финансовых целей, уровня дохода и других факторов. Щербаченко в разговоре с NEWS.ru рекомендовал стремиться к тому, чтобы накопления покрывали расходы в течение 10−12 месяцев, а не только 2−3. Это поможет справиться с неожиданными трудностями.
Финансовый резерв должен быть легко доступен. Не стоит размещать его в сложных финансовых инструментах, таких как инвестиции или акции. Оптимальный вариант — накопительный счёт или депозит с возможностью снятия средств. Хотя процентная ставка по таким счетам может быть ниже, зато деньги всегда под рукой.
Чтобы регулярно откладывать деньги, можно настроить автоматические переводы на накопительный счёт. Также можно самостоятельно переводить часть дохода на отдельный счёт после получения зарплаты. Не стоит забывать и о том, что половину любой премии или неожиданного дохода тоже стоит откладывать.
Ведение бюджета также помогает контролировать расходы и быстрее накапливать финансовую подушку. Важно помнить, что регулярные сбережения и грамотное управление финансами помогут чувствовать себя увереннее и спокойнее в любых жизненных ситуациях.