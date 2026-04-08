В селе Полюшко в Севастополе масштабно обновят детсад № 103

Основное здание детского сада № 103 в селе Полюшко в Севастополе капитально отремонтируют в этом году по нацпроекту «Семья». Согласно графику, все работы должны быть завершены до 1 сентября, сообщили в городском департаменте капитального строительства.
Проект ремонта предусматривает обновление инженерных систем здания. В детском саду полностью заменят электросети, смонтируют новую систему освещения, выключателей и розеток, установят мачту молниеотвода. Масштабные изменения коснутся и прилегающей территории. Там появятся игровые зоны с верандами, беседкой и спортивной площадкой, а возле входа сделают специальный навес для колясок.
В хозяйственном блоке предусмотрены обустройство площадок для сушки белья и сбора мусора, установка локальных очистных сооружений, появятся помещения для охраны и хозяйственных нужд. У центрального входа будет уложена новая плитка, обновлено и окрашено металлическое ограждение по всему периметру, установлено современное наружное освещение. Таким образом, в новом учебном году отремонтированный детский сад примет первых воспитанников.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.