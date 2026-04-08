Калининградским руководителям раскрыли секреты мотивации сотрудников

Источник: "Российская газета"

Повышением уровня эффективности команды должна заниматься вся система рабочего процесса, а не только руководитель. О том, как создать условия, при которых сотрудники начнут работать лучше и получать от этого удовольствие, рассказала бизнес-коуч Наталья Черкасова в разговоре с MK.Ru.

Для начала надо понять, что эффективность падает, когда информация и задачи плохо передаются между отделами или вовсе остаются на бумаге. Поэтому эксперт советует проверить, понимают ли сотрудники свои цели, как взаимодействуют отделы и где появляются ошибки. Опираясь на личный опыт, она рассказала, что в одной компании 70% проблем возникало из-за несогласованности. Там был проведен аудит, после которого производительность выросла почти на половину.

Также необходимо узнать у сотрудников, что мешает им эффективно работать, и установить конкретные, достижимые, важные цели с четким сроком.

Эксперт отмечает, что зачастую мотивацию очень быстро убивает рутина. Для того, чтобы обучение и работа стали интересными, можно внедрить в процесс игровые элементы, такие как челленджи, «лестницы знаний», таблицы прогресса с бонусами за достижения. Благодаря таким нововведениям сотрудники начнут развиваться и видеть свой результат.

Простая формула, которая приведет к легкой и приятной работе, объединяет аналитику и контроль результатов с эмпатией и коммуникацией.

Также отмечается, что внедрение KPI будет недостаточно, если люди между собой не могут согласовать работу. Эксперт советует обратить внимание на обратную связь, проведение тренингов и контроль за удовлетворенностью сотрудников. В совокупности это поможет быстро исправить ошибки и поднять мотивацию.

Руководителям стоит попробовать спрашивать команду не «почему ошибка?», а «что помогает работать лучше и вдохновляет?», заключил эксперт.