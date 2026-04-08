Калининградским руководителям раскрыли секреты мотивации сотрудников

Для начала надо понять, что эффективность падает, когда информация и задачи плохо передаются между отделами или вовсе остаются на бумаге. Поэтому эксперт советует проверить, понимают ли сотрудники свои цели, как взаимодействуют отделы и где появляются ошибки. Опираясь на личный опыт, она рассказала, что в одной компании 70% проблем возникало из-за несогласованности. Там был проведен аудит, после которого производительность выросла почти на половину.