В подмосковной деревне Мокрое отремонтируют школу «Созвездие Вента»

Также специалисты обновят прилегающую территорию.

Здание школы «Созвездие Вента», построенное в 1969 году в деревне Мокрое Можайского района Московской области, ждет масштабное обновление. Учреждение отремонтируют к началу учебного года в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.

Сейчас на строительной площадке трудятся 60 специалистов и задействовано 2 единицы техники. Они занимаются монтажом вентилируемого фасада, ремонтом крыши, внутренней отделкой и укладкой плитки. Параллельно ведутся работы по обновлению электрической системы, системы отопления и установке вентиляции. На данный момент капитальный ремонт выполнен на 50%.

Помимо самого здания, рабочие обновят и прилегающую территорию. Кроме того, планируется закупка новой мебели и оснащение школы необходимым оборудованием и техникой.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.