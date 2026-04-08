В Угличе Ярославской области построят новый велопешеходный мост

Велопешеходный мост появится в городе Угличе Ярославской области в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На площадке уже идут подготовительные работы, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«Мост свяжет набережные в районе Селивановского ручья и станет частью единого прогулочного маршрута вдоль Волги — от церкви Флора и Лавра до парка Победы. Проект реализуем в рамках программы “Ярославия. Города у воды”. Это важный шаг для развития Углича как одного из ключевых туристических центров Золотого кольца России», — отметил глава области.
Новая инфраструктура позволит объединить береговую линию, сделать маршруты удобнее для жителей и гостей. Протяженность объекта составит почти 55 м. Завершить строительство планируется до конца года.
Помимо этого, в рамках создания в Угличе пешеходного центра обновлены дороги и тротуары на нескольких ключевых улицах. В том числе на Октябрьской и Ольги Берггольц. Там полностью отремонтирована проезжая часть, уложено плиточное покрытие, обустроены парковки, проведены освещение и озеленение. Также работы проводились на улице Островского и на прилегающих участках улиц Свободы и Нариманова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.