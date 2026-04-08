Чистый четверг: история праздника, запреты, традиции и как его проводить

Когда отмечают Чистый четверг?
Дата меняется каждый год и зависит от празднования Пасхи. В 2026 году Пасху мы будем отмечать 12 апреля, а Чистый Четверг — 9.
Что такое Чистый четверг?
Считается, что в этот день Сын Божий совершил последнюю трапезу со своими учениками — Тайную вечерю, показал пример смирения и узнал о предательстве Иуды. События праздника начались, когда Христос отправил двух учеников подготовить всё для празднования Пасхи. Они нашли приготовленную горницу, где собрались в тот вечер все 12 апостолов вместе с Учителем. Во время трапезы Христос установил главное таинство Церкви — Причастие. Под видом хлеба и вина он подал самого себя, то есть своё тело и кровь. Таким образом, «чистота» в этом контексте подразумевает духовное обновление, подготовку к встрече Пасхи через исповедь и причастие.
Традиции Чистого четверга.
На Руси было принято готовить четверговую соль. Для этого брали обычную соль, добавляли к ней ржаную муку, квасную гущу, целебные травы и запекали в печи. Считается, что такая соль обладает чудодейственной силой и может помочь от всех недугов. Утром, днём и вечером в Чистый четверг нужно пересчитывать деньги. Наши предки верили, что такая традиция может принести достаток в дом.
Что можно и нельзя делать в Чистый четверг?
Согласно народной традиции, Чистый четверг связан с очищением, поэтому его посвящают уборке дома и приготовлениям к Пасхе. Именно в этот день обычно начинают красить яйца, готовить творожные пасхи и печь куличи.
В этот день запрещено громко смеяться, веселиться, предаваться развлечениям и ссориться. Если не вынести из дома мусор, то вместе с ним в жилище останутся болезни и несчастья. Давать деньги в долг тоже не стоит, иначе отпугнёте благополучие.
