Чистый четверг: история праздника, запреты, традиции и как его проводить

Считается, что в этот день Сын Божий совершил последнюю трапезу со своими учениками — Тайную вечерю, показал пример смирения и узнал о предательстве Иуды. События праздника начались, когда Христос отправил двух учеников подготовить всё для празднования Пасхи. Они нашли приготовленную горницу, где собрались в тот вечер все 12 апостолов вместе с Учителем. Во время трапезы Христос установил главное таинство Церкви — Причастие. Под видом хлеба и вина он подал самого себя, то есть своё тело и кровь. Таким образом, «чистота» в этом контексте подразумевает духовное обновление, подготовку к встрече Пасхи через исповедь и причастие.