Как будут выставлять оценки за поведение в школах, рассказали волгоградцам

Министр просвещения Сергей Кравцов разъяснил, по какому принципу будут выставляться оценки за поведение в школах. Модель запустят с 1 сентября и проверят на десяти школах каждого региона страны, в том числе и Волгоградской области, сообщает РИАЦ.
При выставлении оценки учтут следующие факторы:
участие в уроках без опозданий, разговоров вне темы и использования мобильных телефонов;
умение работать в команде, разрешать конфликты, считывать чужие эмоции и сопереживать им;
проявление ответственности и заботы о школьном имуществе, участие в общественно полезном труде;
готовность к урокам, выполнение домашних заданий, конструктивная связь с учителем и одноклассниками;
активное участие в мероприятиях и проектах, в числе которых — «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты», в проектах Движения Первых.
По словам Кравцова, фиксация несоблюдения школьных требований учениками должна снизить необоснованные обвинения в адрес учителей. А также даст возможность своевременно оказать помощь школьникам, которые испытывают трудности в общении и обучении.
Апробация оценки поведения прошла в ЛНР, Чечне, Мордовии, Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях. Использовались модели оценивания зачет или незачет; образцовое, допустимое и недопустимое поведение, а также традиционная пятиуровневая модель.
