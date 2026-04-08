YouTube удалил новый канал белорусской телекомпании СТВ из-за санкций

На YouTube удалили новый канал белорусской телекомпании СТВ из-за санкций, пишет БелТА.
Ранее «Комсомолка» писала, что в начале апреля YouTube-каналы БЕЛТА, ОНТ, СТВ были удалены администрацией платформы.
После удаления YouTube-канала CTVBY был создан новый аккаунт белорусского телеканала — CTVPLUS, который стал набирать просмотры и аудиторию. Однако 8 апреля был удален и вновь созданный YouTube-канал СТВ.
На телеканале подчеркнули, что действия видеохостинга указывают на «очередной яркий пример западной “демократии” со мнимой свободой слова. И также отметили, что ЗАО “Столичное телевидение” и руководство компании не находятся под санкциями. Фальшивым аккаунтам с такими же названиями на телеканале призвали не доверять, так как они являются клонами.
Мининформации Беларуси негативно оценило данные безосновательные и недружественные шаги со стороны руководства YouTube и оставило за собой право на принятие необходимых мер реагирования.
