Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

YouTube удалил новый канал белорусской телекомпании СТВ из-за санкций

YouTube удалил вновь созданный канал белорусской телекомпании СТВ из-за санкций.

Источник: Комсомольская правда

На YouTube удалили новый канал белорусской телекомпании СТВ из-за санкций, пишет БелТА.

Ранее «Комсомолка» писала, что в начале апреля YouTube-каналы БЕЛТА, ОНТ, СТВ были удалены администрацией платформы.

После удаления YouTube-канала CTVBY был создан новый аккаунт белорусского телеканала — CTVPLUS, который стал набирать просмотры и аудиторию. Однако 8 апреля был удален и вновь созданный YouTube-канал СТВ.

На телеканале подчеркнули, что действия видеохостинга указывают на «очередной яркий пример западной “демократии” со мнимой свободой слова. И также отметили, что ЗАО “Столичное телевидение” и руководство компании не находятся под санкциями. Фальшивым аккаунтам с такими же названиями на телеканале призвали не доверять, так как они являются клонами.

Мининформации Беларуси негативно оценило данные безосновательные и недружественные шаги со стороны руководства YouTube и оставило за собой право на принятие необходимых мер реагирования.

