Подозреваемому в убийстве учителя в Пермском крае грозит до 10 лет тюрьмы

Подозреваемому в убийстве учителя в пермской Добрянке грозит до 10 лет колонии.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 8 апр — РИА Новости. Подростку, подозреваемому в убийстве педагога школы в Добрянке Пермского края, грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.

В среду Свердловский суд Перми рассмотрит ходатайство об аресте фигуранта на время предварительного следствия, сообщили ранее агентству в суде.

«Максимальное наказание, которое может быть назначено несовершеннолетнему (по статье “Убийство” — ред.), — 10 лет лишения свободы», — рассказали в прокуратуре.

Во вторник губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что 17-летний подросток напал с ножом на учителя на улице у входа в школу в Добрянке. Педагог скончалась. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность).