В Хабаровском крае выстроили систему заботы о мамах.

Губернатор края Дмитрий Демешин не раз подчеркивал: вопросы демографии сегодня важнее всей повседневной деятельности. И слова подкрепляются делом. В крае действует мощный финансовый пакет. Студенческим семьям: единовременная выплата 100 тысяч рублей плюс ежемесячные бонусы. За пятого ребенка сразу 300 тысяч рублей, которые можно тратить на что угодно. Молодые семьи могут рассчитывать на компенсацию до 35% от стоимости жилья.