В Хабаровском крае выстроили систему заботы о мамах.
В регионе отметили День беременных и обсудили, как помочь семьям не только деньгами, но и вниманием. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Быть мамой — это огромный труд, и в Хабаровском крае это понимают как нигде. На днях в хабаровском центре «Пространство для мам и детей» прошла теплая встреча, приуроченная ко Всероссийскому дню беременных женщин. С молодыми и многодетными мамами пообщались депутат Госдумы Максим Иванов и начальник главного управления социального развития Наталия Гребенюк.
Для многих хабаровчанок такие центры настоящее спасение. Здесь можно не только получить консультацию, но и просто выдохнуть.
— За эмоциональной разгрузкой я прихожу сюда. Здесь можно и отдохнуть, и пообщаться, и заняться собой. Для мам это очень важно, — призналась многодетная мама Надежда Субботина.
Губернатор края Дмитрий Демешин не раз подчеркивал: вопросы демографии сегодня важнее всей повседневной деятельности. И слова подкрепляются делом. В крае действует мощный финансовый пакет. Студенческим семьям: единовременная выплата 100 тысяч рублей плюс ежемесячные бонусы. За пятого ребенка сразу 300 тысяч рублей, которые можно тратить на что угодно. Молодые семьи могут рассчитывать на компенсацию до 35% от стоимости жилья.
— Государство дает серьезные инструменты льготы, выплаты. Но не менее важно создавать такие живые пространства, где есть человеческое внимание и нормальная среда общения, — отметил Максим Иванов.
Все вопросы, которые мамы подняли на встрече: от доступности ипотеки до расширения жилья уже взяты «на карандаш». Будущее края в руках этих женщин, и край обещает их не подвести.
