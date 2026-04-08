Глеб Никитин обсудил демографическое развитие Нижегородской области

В ходе встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с журналистом Юрием Подолякой и записи совместного интервью была детально рассмотрена комплексная демографическая программа Нижегородской области. Об этом Глеб Никитин сообщил в соцсетях.
Как сообщил губернатор, он давно хотел обсудить это с Юрием Ивановичем, так как их взгляды на демографическую политику во многом совпадают с теми принципами, которые легли в основу регионального проекта «ОСНОВА». По мнению Никитина, почти полуторачасовая беседа получилась по-настоящему содержательной и откровенной.
Многие западные, как высказался Глеб Никитин, государства на протяжении многих лет ориентировались на концепцию «золотого миллиарда». Их нынешняя политика и транслируемые через медиа и культуру нарративы являются прямым продолжением этой философии.
«Почему Россия должна следовать по этому пути? У нас другие цели, приоритеты. И, я бы сказал, прямо противоположная идеология», — поделился Глеб Никитин.
На встрече губернатор также рассказал о процессе разработки региональной программы. Основной задачей было оказание поддержки женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в период принятия решения о рождении ребенка.
Год назад при рождении первого ребенка семья могла рассчитывать лишь на федеральный материнский капитал, имеющий строгие ограничения по использованию. Региональные выплаты предоставлялись только на третьего ребенка в размере 100 тысяч рублей. Однако женщина сталкивается со страхами — потерей работы, отсутствием поддержки со стороны супруга.
Нижегородское правительство предложило решение — введение «родительского основного дохода», который можно получать как в виде ежемесячной «зарплаты родителя», так и в форме целевых выплат. Статистика показывает, что большинство женщин предпочитают ежемесячные выплаты.
Также губернатор поделился и планами по развитию малоэтажного строительства в контексте демографической политики. В регионе тщательно прорабатывают все возможные варианты, чтобы качественное и современное жилье стало по-настоящему доступным для семей Нижегородской области.
Одной из ключевых тем стала работа медицинских специалистов с беременными женщинами. По словам губернатора, до сих пор встречаются ситуации, когда на ранних сроках беременности женщинам предлагают прерывание. Ранее губернатор уже сообщил, что не позволит сделать бизнес из абортов.
Еще один важный аспект, поднятый в ходе интервью, — проблема вейпов и борьба с ними. Эту пагубную привычку распространяют не только взрослые, но и дети, что приводит к серьезным последствиям для здоровья, считает Глеб Никитин. В подобных условиях говорить о здоровом образе жизни и репродуктивном здоровье бессмысленно.
