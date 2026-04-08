Красноярец заплатит 65 тысяч за пожар, устроенный сыном из ракетницы

Житель Красноярска заплатит 65 тысяч рублей за пожар, который устроил его сын. Ребёнок выстрелил из сигнальной ракетницы. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
Инцидент произошёл летом 2025 года, отец с несовершеннолетним сыном отдыхали на реке Базаихе. Увидев на склоне какой-то силуэт, мужчина испугался, что это медведь, и решил спугнуть зверя выстрелом из ракетницы «Сигнал охотника № 3».
Ребёнку идея понравилась, он попросил разрешения выстрелить самому. Отец согласился, однако при наведении ракетницы палец мальчика дрогнул — заряд ушёл не в небо, а прямо в склон горы. Трава и лес вспыхнули мгновенно. Площадь пожара составила 25 тысяч квадратных метров. Тушили огонь 17 человек и 4 единицы техники.
Инструкция к пусковому устройству прямо запрещает использовать его лицам младше 18 лет, а само устройство предназначено только для подачи сигналов бедствия. Мужчина проигнорировал правила.
Прокуратура подала иск к отцу мальчика о взыскании 65 тысяч рублей — именно столько потратили на ликвидацию пожара. Суд требования удовлетворил, решение исполнено.
