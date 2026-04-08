Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярец заплатит 65 тысяч за пожар, устроенный сыном из ракетницы

Площадь пожара составила 25 тысяч квадратных метров.

Житель Красноярска заплатит 65 тысяч рублей за пожар, который устроил его сын. Ребёнок выстрелил из сигнальной ракетницы. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Инцидент произошёл летом 2025 года, отец с несовершеннолетним сыном отдыхали на реке Базаихе. Увидев на склоне какой-то силуэт, мужчина испугался, что это медведь, и решил спугнуть зверя выстрелом из ракетницы «Сигнал охотника № 3».

Ребёнку идея понравилась, он попросил разрешения выстрелить самому. Отец согласился, однако при наведении ракетницы палец мальчика дрогнул — заряд ушёл не в небо, а прямо в склон горы. Трава и лес вспыхнули мгновенно. Площадь пожара составила 25 тысяч квадратных метров. Тушили огонь 17 человек и 4 единицы техники.

Инструкция к пусковому устройству прямо запрещает использовать его лицам младше 18 лет, а само устройство предназначено только для подачи сигналов бедствия. Мужчина проигнорировал правила.

Прокуратура подала иск к отцу мальчика о взыскании 65 тысяч рублей — именно столько потратили на ликвидацию пожара. Суд требования удовлетворил, решение исполнено.

Ранее мы сообщали, что бывшего главврача в Канске осудят за взятки на 3,3 млн рублей.