В Ростовском округе Ярославской области газифицированы 2 населенных пункта

Работы по программе догазификации завершены в селе Сельцо и деревне Хожино Ростовского округа Ярославской области. Внутрипоселковые сети общей протяженностью 900 метров введены в эксплуатацию в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов.
Благодаря проведенным работам создана возможность для газификации 71 домовладения обоих населенных пунктов. На данный момент с жителями заключено 22 договора на участие в программе догазификации, первые абоненты подключены.
По социальной программе сети до границ участков прокладывают бесплатно, остальные работы выполняются за счет собственника. При этом для ряда категорий граждан, в том числе для людей пожилого возраста (мужчин от 65 лет и женщин от 60 лет), многодетных семей и участников СВО, в регионе действуют меры дополнительной поддержки. Средства можно направить на проектирование и строительство сетей в границах участка и покупку газового оборудования.
«За последние 5 лет в регионе газифицировано 58 населенных пунктов, — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Цифры, конечно, важны, но главное, что все больше людей получают комфортные условия для жизни. К настоящему времени в рамках программы догазификации в регионе заключено более 16 тысяч договоров, 87% из них уже исполнены — газопроводы построены до границ участков, а почти 11 тысяч домовладений фактически подключены к газу».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.