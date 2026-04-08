В Ростовском округе Ярославской области газифицированы 2 населенных пункта

«За последние 5 лет в регионе газифицировано 58 населенных пунктов, — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Цифры, конечно, важны, но главное, что все больше людей получают комфортные условия для жизни. К настоящему времени в рамках программы догазификации в регионе заключено более 16 тысяч договоров, 87% из них уже исполнены — газопроводы построены до границ участков, а почти 11 тысяч домовладений фактически подключены к газу».