Сезон аттракционов стартует в Минске 24 апреля

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Сезон аттракционов в белорусской столице начнется 24 апреля, сообщил Sputnik заместитель генерального директора — главный инженер «Минскзеленстроя» Руслан Косевич.

«24 апреля состоится запуск аттракционов в четырех парках города Минска — парке Челюскинцев, парке Горького, парке 900-летия города Минска и парке имени Уго Чавеса. В данный момент аттракционы проходят техническое освидетельствование. Это обязательная ежегодная процедура перед допуском к эксплуатации», — отметил он.

По словам главного инженера предприятия, освидетельствование включает в себя визуальный осмотр аттракционов, осмотр металлоконструкции, проверка соединений методом неразрушающего контроля, а также грузовое испытание.

«При положительном проведении этих освидетельствований будет осуществлен допуск аттракционов к эксплуатации», — сказал Косевич.

Новые аттракционы.

«В конце прошлого сезона мы закупили два аттракциона новых. Это аттракцион “Микс”, который установили в парке Челюскинцев, и “Пожарная команда” для маленьких посетителей в парке Горького. Помимо этого, произошла некая ротация. Так, из парка Уго Чавеса в парк Горького переехало два аттракциона — “Розовый слон” и 5D-кинотеатр. Плюс ко всему в парк Челюскинцев переехал батут-трамплин “Паук”, — рассказал главный инженер.

Что касается старых аттракционов, то было списано два аттракциона: колесо обозрения и «Ладья» в парке Челюскинцев.

«Они отработали более трех назначенных сроков служб и по новым правилам пользования аттракционов не могут эксплуатироваться», — отметил замгендиректора.

Также в этом году не допускается к эксплуатации аттракцион «Катальная гора» в парке Челюскинцев, так как тоже подошел срок. Аттракцион отработала уже тоже три назначенных срока службы, уточнил Косевич.

Цены на аттракционы.

«Что касается цен, то они вырастут незначительно — в пределах 15%. На протяжении последних трех лет цены на аттракционы вообще не дорожали, мы вынуждены это сделать в связи с удорожанием производства ремонтных работ, смазочных материалов. Но у нас всегда будут действовать скидки для многодетных, и составляют они 25% от стоимости», — сообщил замруководителя предприятия.