Красноярская школа пригласила космонавта Кирилла Пескова стать консультантом реконструкции про космос

Первый космонавт из Красноярского края в рамках Недели космоса провел встречу с красноярскими школьниками. Больше сотни юных любителей космоса в стенах правобережной 45-й школы задавали вопросы и слушали рассказы Кирилла Пескова. Ребят интересовали разные темы. Например, что было после возвращения из космоса и завершения миссии, какой период восстановления и как этот период проходил. Самой популярной стала тема строения МКС и работы космонавтов на станции. В целом же Песков отметил, что сейчас растет интерес к теме космоса, а в школах вновь появляются тематические кружки и секции — это стремительно популяризирует работу космонавта и всей отрасли. Сейчас подъем интереса идёт, да. Есть удивительные возможности. Например, школьные кружки, в которых ребята делают спутники, а позже отправляют их на орбиту, и потом ведут их уже в космосе. У нас в детстве даже близко о таком мечтать было нельзя. Это очень здорово, и мы на правильном пути, — подчеркнул Песков. Под конец встречи администрация школы и дети обратились к Кириллу Пескову с предложением стать их консультантом при организации реконструкции, связанной с космической темой. В Неделю космоса красноярская школа № 45, известная своими историческими реконструкциями, решила организовать новую и пригласить к участию в ее организации космонавта. Напомним, о правобережной школе № 45 мы уже рассказывали в последние годы. Учителя вместе с детьми и их родителями организуют выставки и тематические реконструкции, посвященные истории, народностям и ключевым событиям нашей страны. Буквально в начале 2026 года красноярские дети оживили историю блокадного Ленинграда, а к 9 Мая школа планирует организовать еще одну историческую реконструкцию. Напомним, в Красноярском крае продолжается Неделя космоса. В этом году событие приурочено к 65-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос и проходит в рамках Десятилетия науки и технологий. Ключевые события проводятся в Национальном центре «Россия» на Енисее.