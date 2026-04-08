В Зилаирском районе Башкирии построены модульные дома для автотуристов

Новые модульные дома общей вместимостью более 20 человек построили в Зилаирском районе Башкирии в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Возведение туристических объектов направлено на развитие автотуризма по межрегиональной трассе «Магнитогорск — Ира», сообщили в министерстве предпринимательства и туризма республики.
Загородный клуб «Тайга» состоит из 6 модулей, в каждом из которых 4 койко-места. Все модули снабжены санитарными блоками с душевыми кабинками, а также оснащены уютными кухнями для самостоятельного приготовления пищи. В состав базы отдыха входят кафе и банный комплекс с чаном. Территория клуба благоустроена и ухожена, что создает комфортные условия для отдыха на природе.
«Расположение модульных домов в экологически чистых природных зонах Башкортостана способствует привлечению гостей как из числа жителей республики, так и из других регионов России. Современные средства размещения притягивают автопутешественников с приграничных территорий, таких как Оренбургская и Челябинская области», — прокомментировала министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.