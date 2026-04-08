Шохин заявил о «предпочтительности» российских судов для споров бизнеса

Отмеченные председателем Верховного cуда Игорем Красновым недостатки судебной системы западных стран представляются в целом обоснованными, заявил в направленном в РБК письме глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Предприниматели всегда отмечали высокую стоимость и длительность судебных процессов за рубежом. В последнее время проблемы российских предпринимателей при разрешении споров за рубежом только обострились. В связи с недружественными действиями государств Европейского союза, Великобритании и ряда других стран на их территории созданы системные препятствия для доступа российских граждан и организаций к правосудию», — отметил Шохин, напомнив о регламенте Совета ЕС, устанавливающем, что «никакие претензии в связи с любым контрактом или сделкой, исполнение которых было затронуто санкционными мерами, не подлежат удовлетворению, если они предъявлены не только подсанкционным, но любым другим российским лицом».
С октября 2022 года в рамках восьмого пакета санкций ЕС введен прямой запрет на оказание юридических консультационных услуг российским юридическим лицам, кроме того, законодательство ЕС устанавливает прямой запрет на признание и исполнение ряда решений, вынесенных в пользу российских лиц, одновременно в этих государствах введены нормы, позволяющие удовлетворять «зеркальные» иски иностранных лиц к российским, получившим защиту в российских судах на основании контрсанкционного законодательства, перечислил он.
По словам Шохина, в зарубежных судах и арбитражных центрах отечественные компании, даже не входящие в санкционные списки, сталкиваются с ограничениями в части уплаты сбора, привлечения юридических представителей, возможности очного участия в слушании и другими, что ставит их в неравные условия по сравнению с иностранными оппонентами.
«Санкционные ограничения в целом оказывают давление на иностранных судей, арбитров и административных сотрудников судов и арбитражных учреждений, в силу чего возрастает вероятность вынесения политически ангажированных решений», — пишет глава РСПП, отмечая, что в таких обстоятельствах предпочтение целесообразно отдавать российским судам или арбитражам, которые могут обеспечить рассмотрение спора сбалансированным составом третейского суда с участием арбитров из нейтральных юрисдикций.
По данным из Доклада РСПП о состоянии деловой среды за период с 2008 по 2025 год, ключевым институтом защиты прав бизнеса во все периоды компании называли судебную систему, напомнил Шохин. По его словам, набирает популярность использование альтернативных механизмов разрешения споров, прежде всего третейское разбирательство и медиация: «В арбитражном центре при РСПП за последние пять лет рассмотрено более 2,4 тыс. дел, сторонами которых являлись компании из 22 государств».
«Вместе с тем нельзя говорить, что российская система разрешения споров идеальна. Неслучайно правительство утвердило “дорожную карту” по направлению “Разрешение споров”, — добавил глава РСПП.
Например, необходимо обеспечить выдачу по заявлению взыскателя исполнительных листов всех судов в электронном виде, предоставить предпринимателям возможности исключить прямым соглашением уменьшение судом неустойки, установить временные ограничения для представления в суде доказательств по экономическим спорам, закрепить возможность взыскания с проигравшей стороны расходов на представителей независимо от того, действуют они на основании трудового или гражданско-правового договора, и определить права и обязанности медиатора в судопроизводстве, указал Шохин.
В статье для РБК Краснов сравнил российскую судебную систему с шахматной партией, «где фигуры видны, правила прозрачны, поле для принятия решений ограничено четкой логикой». Рассмотрение дел в зарубежных юрисдикциях «скорее напоминает игру в покер», считает он. По мнению Краснова, ключевую роль там нередко играют «заранее подготовленная стратегия, доказательственные, порой граничащие с шулерством маневры и даже эффект неожиданности». Внегосударственный статус и провозглашаемая независимость зарубежных судов — фикция, уверен глава Верховного суда.
