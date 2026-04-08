Шохин заявил о «предпочтительности» российских судов для споров бизнеса

«Предприниматели всегда отмечали высокую стоимость и длительность судебных процессов за рубежом. В последнее время проблемы российских предпринимателей при разрешении споров за рубежом только обострились. В связи с недружественными действиями государств Европейского союза, Великобритании и ряда других стран на их территории созданы системные препятствия для доступа российских граждан и организаций к правосудию», — отметил Шохин, напомнив о регламенте Совета ЕС, устанавливающем, что «никакие претензии в связи с любым контрактом или сделкой, исполнение которых было затронуто санкционными мерами, не подлежат удовлетворению, если они предъявлены не только подсанкционным, но любым другим российским лицом».