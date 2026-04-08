Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы могут предложить имя для самки зубра из «Лимпопо»

Трехгодовалая самка зубра прибыла из Беларуси в преддверии Дня единения народов России и Белоруссии.

Источник: Нижегородская правда

Самке зубра из зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде могут предложить имена. Об этом сообщили представители зоопарка.

Трехгодовалая самка зубра прибыла из Беларуси в преддверии Дня единения народов России и Белоруссии, отмечаемого 2 апреля, и уже осваивается на новом месте. Ее адаптация проходит хорошо.

Пока что нижегородцы могут предложить идеи для имен животного. Их можно оставить в специальном боксе на первой территории зоопарка.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что гималайский медведь Моган вышел из спячки в нижегородском зоопарке «Лимпопо».