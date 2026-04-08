Нижегородцы могут предложить имя для самки зубра из «Лимпопо»

Самке зубра из зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде могут предложить имена. Об этом сообщили представители зоопарка.
Трехгодовалая самка зубра прибыла из Беларуси в преддверии Дня единения народов России и Белоруссии, отмечаемого 2 апреля, и уже осваивается на новом месте. Ее адаптация проходит хорошо.
Пока что нижегородцы могут предложить идеи для имен животного. Их можно оставить в специальном боксе на первой территории зоопарка.
