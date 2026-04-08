Воронежские врачи вернули движение упавшему с 10-метровой высоты мужчине

В июле прошлого года в БСМП № 1 доставили 45-летнего мужчину в коме. Он сорвался с 10-метровой высоты во время спортивных тренировок. Обследование выявило у пациента множество травм различного характера, в том числе ушибы головного мозга, сердца, позвоночно-спинальная травма, переломы костей предплечья, рёбер, пяточной кости. Мужчину положили в реанимацию.
Длительное время пациент находился на ИВЛ, пережил несколько операций на конечностях с использованием металлоконструкций. Когда его состояние удалось стабилизировать, началась ранняя реабилитация мультидисциплинарной командой профильных специалистов. Он ежедневно занимался на вертикализаторе, проводил тренировку функциональной мобильности с применением тренажёров, выполнял дыхательные, вестибулярные упражнения и многое другое.
В середине сентября пациента выписали в удовлетворительном состоянии. Затем он проходил в больнице повторные курсы реабилитации.
Постепенно мужчина научился самостоятельно вставать в корсете, ходить с поддержкой, восстанавливал навыки самообслуживания. На сегодня он ходит самостоятельно, владеет бытовыми навыками, обслуживает себя, восстановил коммуникации в социальной среде.