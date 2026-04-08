Воронежские школы смогут сами определить даты проведения летних каникул

Минпросвещения РФ рекомендовало ориентировочные даты проведения летних каникул в российских школах в 2026 году.
Отдых у учащихся по четвертям начнётся с 27 мая, по триместрам — с 25 мая. Продлятся каникулы до 31 августа.
При этом администрация учебных заведений может самостоятельно определять время начала и окончания отдыха. Однако в большинстве случаев директора ориентируются на рекомендации правительства страны.
Напомним, что весенние каникулы в школах Воронежа перенесли на неделю позже от рекомендованных дат.