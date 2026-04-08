Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежские школы смогут сами определить даты проведения летних каникул

Минпросвещения разрешило учитывать конкретную ситуацию в каждом регионе.

Источник: АиФ Воронеж

Минпросвещения РФ рекомендовало ориентировочные даты проведения летних каникул в российских школах в 2026 году.

Отдых у учащихся по четвертям начнётся с 27 мая, по триместрам — с 25 мая. Продлятся каникулы до 31 августа.

При этом администрация учебных заведений может самостоятельно определять время начала и окончания отдыха. Однако в большинстве случаев директора ориентируются на рекомендации правительства страны.

Напомним, что весенние каникулы в школах Воронежа перенесли на неделю позже от рекомендованных дат.