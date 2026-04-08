ФСИН опровергла сообщение о побеге заключенных в Чувашии

Как пишет Baza и SHOT, шесть заключенных сбежали из спецвагона поезда «Томск — Адлер» во время короткой остановки в поселке Ибреси. SHOT сообщил, что администрация Ибресинского муниципального округа подтвердила побег. По данным телеграм-канала, одного сбежавшего уже задержали.