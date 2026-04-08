ФСИН опровергла сообщение о побеге заключенных в Чувашии

Сообщение о побеге заключенных при конвоировании в Чувашии не соответствует действительности, сообщила региональная ФСИН.
«Информация о побеге осужденных из специального вагона на территории Чувашской Республики не соответствует действительности. Из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании побегов не допущено», — говорится в сообщении.
РБК обратился за комментарием в администрацию Ибресинского муниципального округа.
Как пишет Baza и SHOT, шесть заключенных сбежали из спецвагона поезда «Томск — Адлер» во время короткой остановки в поселке Ибреси. SHOT сообщил, что администрация Ибресинского муниципального округа подтвердила побег. По данным телеграм-канала, одного сбежавшего уже задержали.
