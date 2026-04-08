В Санкт-Петербурге стартовал X Международный Форум Труда

Юбилейный X Санкт-Петербургский Международный Форум Труда проходит с 8 по 10 апреля, сообщили в Центре занятости населения Северной столицы. Проведение подобных мероприятий направлено на решение задач нацпроекта «Кадры».
Форум Труда — крупнейшая в России дискуссионная площадка, посвященная вопросам развития человеческого капитала и формирования будущего рынка труда. В этом году событие объединяет более 10 тыс. профессионалов из России и стран СНГ: представителей органов власти, бизнеса, науки, образования и общественных организаций, а также свыше 80 компаний-экспонентов.
В центре внимания форума — человекоцентричный подход и развитие рынка труда в условиях трансформации профессий под влиянием искусственного интеллекта и нехватки кадров в некоторых отраслях. Участники обсудят, как раскрыть потенциал человека, какие компетенции станут ключевыми для будущих специалистов и какую роль в этом сыграют национальные проекты, образование, бизнес и общественные институты.
В рамках мероприятия пройдет также X Международный молодежный форум «Архитекторы будущего» — первая в России площадка для диалога молодежи с государством, бизнесом, профсоюзами и учеными. А для студентов состоится День карьеры СПбГУ, где можно познакомиться с ведущими компаниями, узнать о стажировках и лидерских программах, а также определиться с карьерным путем еще во время учебы.
Одна из ключевых сессий будет посвящена трудоустройству участников специальной военной операции. Эксперты рассмотрят меры поддержки, социальную адаптацию и содействие в поиске работы. Кроме того, на форуме пройдет выставка «КУБ ЭКСПО: Кадры. Управление. Безопасность», где представят современные решения для управления персоналом, средства индивидуальной защиты, цифровые инструменты и технологии контроля условий труда.
Мероприятия X Санкт-Петербургского Международного Форума Труда пройдут в трех локациях: Таврическом дворце, кампусе ВШМ СПбГУ «Михайловская дача», КВЦ «Экспофорум». Более детально о программе можно узнать на официальном сайте.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.