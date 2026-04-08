Жителей Нижегородской и Тверской областей осудили за госизмену

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр — РИА Новости. Жителей Тверской и Нижегородской областей, совершивших государственную измену в интересах Украины, приговорили к длительным срокам лишения свободы, сообщает управление ФСБ Нижегородской области.
Установлено, что житель Нижегородской области посредством переписки в Telegram сформировал у жителя Твери негативное отношение к СВО и склонил его ко вступлению в запрещенную в РФ украинскую террористическую организацию для совершения в ее интересах преступлений и последующего участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.
Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Нижегородской и Тверской областям. Было возбуждено уголовное дело о госизмене.
«Решением суда жителю Твери назначено наказание в виде 16 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в тюрьме первых 3 лет и оставшегося срока в колонии строгого режима, жителю Нижегородской области — 14 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме первых 3 лет и последующих 11 лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.