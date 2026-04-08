Глава СК РФ контролирует выдачу участка без воды многодетной семье в Прикамье

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о халатности при предоставлении земельного участка многодетной семье в Пермском крае, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
В ведомстве отметили, что в эфире федеральной телепрограммы были освещены проблемы при получении льготных земельных участков многодетными семьями в Прикамье, а также в Свердловской области и Приморском крае.
Напомним, еще в 2014 году многодетные семьи получили в поселке Шарапы Березниковского округа участки, неподключенные к водоснабжению и газу. Местная жительница подала жалобу о халатности администрации Березников в краевое СУ СК России.
Глава Следственного комитета РФ поручил региональным руководителям следственных управлений разобраться в ситуации, освещенной в телесюжете, а также доложить о расследовании уголовных дел и мерах восстановления прав граждан.