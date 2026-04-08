Садовод Самойлова рассказала, какие заморозки опасней — апрельские или майские

Светлана Самойлова, блогер и преподаватель курса «Садоводство», рассказала РИАМО о том, какие погодные условия наиболее опасны для плодовых деревьев. Она подчеркнула, что майские заморозки представляют серьёзную угрозу для урожая, в то время как апрельское похолодание не так критично.
По словам эксперта, до того как цветочные бутоны начнут раскрываться, можно не беспокоиться о сохранности будущего урожая.
«Пока бутон находится внутри почки, он надёжно защищён листьями от мороза до минус 6 — минус 8 градусов», — отметила Самойлова.
Когда бутон уже виден, но ещё не раскрылся, его защищают лепестки, способные выдержать понижение температуры до минус 2−3 градусов.
Однако, как только бутон полностью раскрывается, он становится уязвимым к морозу. Из-за холодов зародыш цветка промерзает, и садовод может остаться без урожая, резюмировала Самойлова.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщалось о возможных заморозках и мокром снеге в Нижегородской области. Это тревожный сигнал для садоводов, ведь низкие температуры могут нанести серьёзный ущерб будущему урожаю. Агроном Воробьёв объяснил, как защитить растения от весенних заморозков.