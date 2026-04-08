Белстат объяснил, почему белорусы стали есть меньше картошки и хлеба

Белстат: белорусы стали есть меньше картошки и хлеба, отдавая предпочтение другим продуктам.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева в интервью журналу «Экономика Беларуси» объяснила, почему белорусы стали есть меньше картошки и хлеба. Об этом пишет БелТА.

Глава Белстата привела данные выборочного обследования домашних хозяйств в 2025 году. (Оно ежегодно затрагивает 115 районов и 6000 случайно отобранных домашних хозяйств в них, которые относятся к различным категориям и социально-демографическим группам.) Среди прочего, Медведева отметила, что с 2020 года более чем на 25% сократилась доля людей с уровнем среднедушевых доходов ниже бюджета прожиточного минимума. Такой показатель стал лучшим за историю суверенитета Беларуси.

За счет роста уровня жизни произошли изменения в потребительском поведении белорусов.

«[Это] отразилось не только в снижении доли расходов на питание, но и в улучшении самого рациона. К примеру, уменьшилось потребление хлеба и картофеля, в то же время на столе стало больше мясных, рыбных продуктов, овощей, фруктов и ягод», — сказала Инна Медведева.

Сокращение расходов на питание повлияло на покупку семьями непродовольственных товаров, возможность сберегать средства (это сказали в 75% семей). Также в 2025 году порядка 20% домашних хозяйств отметили улучшение.

