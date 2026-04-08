Белстат объяснил, почему белорусы стали есть меньше картошки и хлеба

Глава Белстата привела данные выборочного обследования домашних хозяйств в 2025 году. (Оно ежегодно затрагивает 115 районов и 6000 случайно отобранных домашних хозяйств в них, которые относятся к различным категориям и социально-демографическим группам.) Среди прочего, Медведева отметила, что с 2020 года более чем на 25% сократилась доля людей с уровнем среднедушевых доходов ниже бюджета прожиточного минимума. Такой показатель стал лучшим за историю суверенитета Беларуси.