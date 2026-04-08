Первый пуск ракеты-носителя «Старт-1М» перенесли

Первый пуск ракеты-носителя «Старт-1М» с космодрома Восточный перенесен на 2027 год. Об этом сообщил начальник отдела многоразовых средств выведения «Роскосмоса» Александр Давыдов.
Госкорпорация приняла такое решение для проведения дополнительных наземных испытаний. Новый срок запуска — первый квартал 2027 года.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров ранее сообщал, что запуск конверсионной ракеты-носителя «Старт-1М» намечен на 2026 год. На тот момент велась работа над созданием сверхлегких одноразовых ракет для нужд «Роскосмоса» и Министерства обороны России.
«Старт-1М» — модернизированная версия ракеты-носителя «Старт-1», запуски которой с космодрома Свободный (предшественник Восточного) проводились в период с 1993 по 2006 год.
Материал дополняется.