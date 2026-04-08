В Пензе обновят главный корпус колледжа архитектуры и строительства

Главный корпус Пензенского колледжа архитектуры и строительства капитально отремонтируют по нацпроекту «Молодёжь и дети». Проектно-сметная документация на работы по обновлению здания в Пензе уже подготовлена, сообщили в управлении строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.
На объекте в этом году будет выполнена внутренняя и наружная отделка, проведена замена окон, отремонтирована входная группа. В порядок приведут инженерные сети: системы отопления и водоотведения и обновят кабельные системы.
Отметим, что в 2025 году капитальный ремонт завершен в общежитии колледжа. Новый облик получили 137 жилых комнат, 10 кухонь, а также 36 душевых и санитарных помещений. Для учебной и досуговой деятельности оборудованы 10 комнат самоподготовки, столовая с буфетом, медицинский кабинет, тренажерный зал, Центр детских инициатив, медиацентр и конференц-зал, предусмотрены помещения для воспитателей. Также оштукатурен фасад здания, заменены окна, выполнен ремонт кровли.
В 2024 году в колледже началась масштабная модернизация учебных пространств. В двух корпусах образовательного учреждения были отремонтированы учебные классы и лаборатории, а также установлено современное оборудование.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.