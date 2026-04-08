Клещи-мутанты в Казахстане: где их искать точно не стоит

Клещи, которых прозвали «мутантами», на самом деле никакими мутациями не отличаются. Их крупные размеры и поведение действительно впечатляют, например, способность активно следовать за потенциальной жертвой. При этом такие особи встречаются далеко не повсеместно, сообщает Zakon.kz.

Клещи «мутанты» — это неофициальное название представителей рода Hyalomma семейства Ixodidae. Они отличаются от обычных клещей большими размерами, характерным рисунком на лапах (чередующиеся светлые и темные полосы) и необычным поведением.

Например, клещи Hyalomma способны отслеживать запахи и зрением выявлять потенциальную жертву, а иногда даже следовать за ней.

Опасность для человека и животных.

Укусы этих клещей опасны из-за возможности передачи вируса конго-крымской геморрагической лихорадки, а также болезней Лайма (боррелиоз) и клещевого энцефалита. Инфицирование чаще всего происходит при присасывании клеща или контакте с зараженной кровью животных.

Ареал обитания в Казахстане.

В Казахстане клещи Hyalomma предпочитают засушливые степные и полупустынные зоны, особенно в Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях. Они часто встречаются на животных: крупном и мелком рогатом скоте, лошадях и т. д.

В менее подходящие регионы клещи могут попадать на перелетных птицах, однако их численность в таких случаях обычно невелика, что препятствует формированию постоянной популяции.

Внешний вид и активность.

Взрослые особи достигают 2−2,5 см в длину после насыщения кровью. Их тело коричневато-красное, а ноги украшены заметными полосами. Активность, как сказано в публикации издания РБК Life, начинается при стабильной температуре 22−27°C, при сильной жаре или холоде клещи могут зарываться в землю.

Защита от клещей.

Для защиты от Hyalomma рекомендуется:

  • Надевать плотную одежду, высокие носки, ботинки, перчатки и головные уборы.
  • Избегать высокой травы, кустарников и лесных участков во время прогулок.
  • Использовать репелленты для тела и одежды.
  • При проживании за городом проводить акарицидную обработку участка.
  • Тщательно осматривать тело и одежду после прогулок, при обнаружении клеща аккуратно удалить его.