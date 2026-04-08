Агитацию на выборах разрешили вести через Telegram в Нижегородской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) дала разрешение на ведение предвыборной агитации в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы в 2026 году через платформу Telegram. Об этом сообщили «Ведомости», которые ссылаются на официальный ответ комиссии.
Представители ЦИК напомнили о положениях закона «О выборах депутатов Госдумы». Согласно этим нормам, кандидаты вправе самостоятельно определять содержание, формы и методы проведения своей предвыборной кампании (пункт 5 статьи 62).
Комиссия также акцентировала внимание на том, что претенденты могут свободно распространять агитационные материалы в интернете в любом формате (статья 68), за исключением тех ресурсов, доступ к которым был ограничен Роскомнадзором.
Электоральный юрист Олег Захаров отметил, что на данный момент правовой статус рекламы и агитации в Telegram остается неопределенным: они не запрещены напрямую, но и однозначно разрешенными их назвать нельзя.
В соответствии с законом «Об основных гарантиях избирательных прав», средства массовой информации обязаны в течение месяца после официального объявления выборов предоставлять информацию об условиях оплаты публикаций предвыборных материалов. В противном случае СМИ запрещается участвовать в агитации. Telegram-каналы, не обладая статусом СМИ, формально не имеют права размещать такую информацию.
Несмотря на существующие правовые нюансы, партии продолжают активно использовать Telegram для кампаний. Кандидаты согласились с мнением, что участники задействуют все легальные инструменты, поскольку главной целью агитации является установление контакта с избирателем.
Ранее, в начале марта, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о признании рекламы на заблокированных и ограниченных платформах незаконной.
Ранее сообщалось, что нижегородские компании не будут штрафовать за рекламу в Telegram до 2027 г.