Глава Нововоронежа проработал неделю и был задержан по делу о взятке

Врио мэра Нововоронежа Юрия Черенкова задержали, подтвердил источник РБК, знакомый с материалами дела. Он уточнил, что задержание связано с предыдущим местом работы.
«В ближайшее время фигурант дела должен написать заявление об увольнении по собственному желанию», — рассказал источник.
По данным информационной службы «Вести», чиновник получил взятку, будучи первым заместителем главы Павловского района, в размере 160 тыс. руб. За эту сумму чиновник помог коммерческой организации заключить контракт на оказание услуг по осуществлению строительного контроля. Его деятельность пресекли сотрудники ФСБ и СУ СК по Воронежской области. Черенкова задержали в Воронеже 8 апреля.
Сотрудники правоохранительных органов предъявили Черенкову обвинение. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении чиновника.
6 апреля министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева задержали по делу о получении взятки. По данным следствия, он договорился о передаче взятки от компании ООО «Сила Сибири» в размере 10 млн руб. Из этой суммы он успел получить половину.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.