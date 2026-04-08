Глава Нововоронежа проработал неделю и был задержан по делу о взятке

По данным информационной службы «Вести», чиновник получил взятку, будучи первым заместителем главы Павловского района, в размере 160 тыс. руб. За эту сумму чиновник помог коммерческой организации заключить контракт на оказание услуг по осуществлению строительного контроля. Его деятельность пресекли сотрудники ФСБ и СУ СК по Воронежской области. Черенкова задержали в Воронеже 8 апреля.