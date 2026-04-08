В дзержинской ОЭЗ «Кулибин» планируют построить два завода за 6 млрд рублей

В Дзержинске планируется реализация двух крупных инвестиционных проектов общей стоимостью почти 6 млрд рублей. Об этом сообщается на инвестиционном портале Нижегородской области. Оба предприятия намерены разместить на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин», что позволит создать в регионе 370 новых рабочих мест.
Самым дорогостоящим проектом станет завод по выпуску рентгеновских трубок для компьютерных томографов, в который планируется вложить 4 млрд рублей. Инициатором выступает компания «Сервисмед-Групп». Предприятие площадью 5 тысяч квадратных метров сможет производить более 210 единиц высокотехнологичной продукции ежегодно, закрывая потребности медицины в качественных комплектующих.
Второй проект стоимостью 1,96 млрд рублей инициирован компанией из Саудовской Аравии. Инвестор планирует построить комплекс по производству светопрозрачных конструкций на участке площадью 3 гектара. Срок реализации каждого из проектов составит три года, а их запуск станет важным шагом в развитии промышленного потенциала Дзержинска и укреплении международного сотрудничества.
Ранее сообщалось, что новый автомобильный завод построят в Автозаводском районе к 2034 году.