Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На продажу битых яиц в магазине пожаловалась жительница Минусинска

Роспотребнадзор предупредил продавца о недопустимости торговли битыми яйцами.

В Красноярском крае жительница Минусинска обратилась в Роспотребнадзор с жалобой: в одном из магазинов продают куриные яйца с повреждённой скорлупой. Выездная проверка подтвердила — продукция действительно лежала на полке с трещинами.

Как пояснили в ведомстве, это прямое нарушение санитарных требований. Через разбитую скорлупу внутрь могут попасть микроорганизмы, что создаёт угрозу для здоровья покупателей.

Владельцу торговой точки объявили предостережение о недопустимости нарушений. Покупателям рекомендуют проверять целостность яиц прямо в магазине — если разбитое яйцо обнаружат дома, доказать, что оно было повреждено до покупки, а не при транспортировке, будет очень сложно.

