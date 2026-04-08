На продажу битых яиц в магазине пожаловалась жительница Минусинска

В Красноярском крае жительница Минусинска обратилась в Роспотребнадзор с жалобой: в одном из магазинов продают куриные яйца с повреждённой скорлупой. Выездная проверка подтвердила — продукция действительно лежала на полке с трещинами.
Как пояснили в ведомстве, это прямое нарушение санитарных требований. Через разбитую скорлупу внутрь могут попасть микроорганизмы, что создаёт угрозу для здоровья покупателей.
Владельцу торговой точки объявили предостережение о недопустимости нарушений. Покупателям рекомендуют проверять целостность яиц прямо в магазине — если разбитое яйцо обнаружат дома, доказать, что оно было повреждено до покупки, а не при транспортировке, будет очень сложно.
Ранее мы сообщали, что в красноярских кофейнях «Дискавери» нашли просрочку и антисанитарию.