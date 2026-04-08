Поклонская сказала об оскорблениях в свой адрес после интервью с Собчак

В интервью Поклонская объяснила причины отказа от христианства в пользу язычества. Она отметила, что приняла решение добровольно. В заявлении советник генпрокурора напомнила, что является нерелигиозным человеком. Она обвинила критиков в лицемерии и попытках «бежать по кабинетам и жаловаться на правду».
«Никакого отношения к христианству не имею, я абсолютно нерелигиозный человек. А представителям этого религиозного культа хочется сказать о необходимости терпимости и уважения к другим: атеистам, буддистам, иудеям, мусульманам, язычникам», — подчеркнула Поклонская.
По мнению Поклонской, Россия прекрасна своим многообразием, где каждый может почувствовать себя дома независимо от веры.
«Со своими внутренними церковными вопросами пусть разбираются люди, являющиеся либо “пастухами”, либо “паствой”. Я же не вхожу ни в одну из этих групп и не претендую на знание библейских канонов данной религии», — сказала она.
Также Поклонская назвала выпады в свой адрес, включая определение «недалекий человек», оскорблением, прикрытым «констатацией факта».
«Я понимаю: посыл подобных оскорблений в мой адрес со стороны людей, пропитанных “любовью к ближнему” (как говорят: как ты хлеб ни назови, он не перестанет быть хлебом, по-украински — “хлібом”), — это лукавство. Также и выражение “недалекий человек” — это оскорбление, а не “констатация факта”, как отмечает автор публикации, что является лицемерием», — написала она.
Кроме того, Поклонская сказала, что знает украинский язык, но не претендует на уровень критиков, «болеющих за его чистоту».
«Признаюсь: родилась и прожила в Украине 34 года, но хлеб мы называли “хлібом”, а не “паляницею”. Вот такие вот языковые перипетии бывают, и не только в кулинарии. Если кого обидела буквой в слове “пепельница”, а именно “попільниця”, — не обижайтесь, это на самом деле ерунда», — пояснила она.
Интервью Собчак с Поклонской вышло 6 апреля. В нем советник генпрокурора объяснила, почему решила сменить имя на Радведу, а президента России Владимира Путина назвала «архитектором нового мира и новой России».
